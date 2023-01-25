"غازبروم" الروسية تضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بناء على الطلبات

أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" أنها تضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر نقطة العبور "سودجا" في أوكرانيا إلى أوروبا بناء على الطلبات، فيما إمدادات الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا" متوقفة.

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وقال الممثل الرسمي للشركة الروسية سيرغي كوبريانوف، إن "غازبروم" تضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال محطة "سودجا" بكمية عند 24.4 مليون متر مكعب في 25 يناير 2023، فيما تم رفض طلبات الضخ عبر "سوخرانوفكا".

وفي مايو الماضي، أعلنت أوكرانيا وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور"سوخرانوفكا"، وتذرعت السلطات الأوكرانية بأن النقطة تقع في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور وحيدة للغاز الروسي إلى أوروبا وهي "سودجا".

المصدر: نوفوستي