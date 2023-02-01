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قبل اجتماع "أوبك+".. كيف يتم تداول أسعار النفط؟

مال وأعمال

قبل اجتماع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو طفيف وذلك قبل اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث سياسة الإنتاج والأوضاع في سوق النفط العالمية.

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وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.2% إلى 85.70 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4% إلى 79.20 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مجموعة "أوبك+"، التي تضم منتجين من منظمة "أوبك" وخارجها، اليوم ، وسيعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو من خلال الإنترنت.

ويتوقع خبراء أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على سياسة الإنتاج النفطي الراهنة دون تغيير.

المصدر: RT + بلومبرغ

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