المركزي الروسي يجيب.. ما حجم أصول المستثمرين الروس المجمدة في الخارج؟

أفادت مسؤولة رفيعة المستوى في البنك المركزي الروسي، بأن حجم أصول المستثمرين الروس المجمدة في الدول الأجنبية بلغ بحلول 30 نوفمبر 2022 مستوى 5.7 تريليون روبل (حوالي 81 مليار دولار).

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وقالت أولغا شيشليانيكوفا مديرة إدارة الوسطاء الماليين للاستثمار في البنك المركزي الروسي في مؤتمر "السوق المالية الروسية في مواجهة التحديات العالمية" اليوم الثلاثاء: "حول الأصول المجمدة (في الخارج)، بحلول 30 نوفمبر الماضي، لدينا 5.7 تريليون روبل من الأصول المجمدة، من ضمنها ما يزيد عن 20% أصول مملوكة لمستثمري التجزئة (الأفراد)".

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو طالت قطاعات اقتصادية مختلفة كذلك جمدت أصول روسية.

من جهتها أعلنت الحكومة الروسية دعمها للشركات والقطاعات المتضررة من العقوبات، وأكدت أن سكين تجميد الأصول ذو حدين، مشددة عن أنها ستدافع عن حققوقها.

(الدولار = 70.35 روبل بتاريخ 31 يناير 2023)

المصدر: نوفوستي