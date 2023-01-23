ما حجم الأصول الروسية في سويسرا؟

يعتبر الحياد السياسي أحد المبادئ الرئيسية في سياسة سويسرا الخارجية لسنوات لكن هذه الصورة بدأت تتغير بعد إعلانها تجميد أصول روسية على أراضيها، فما حجم الأصول الروسية في سويسرا؟

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ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته نهاية العام الماضي، أن حصيلة سويسرا من الأصول الروسية المجمدة صعدت إلى نحو 7.5 مليار فرنك ما يعادل قرابة 8 مليارات دولار.

ويأتي ذلك في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد إطلاقها العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وحظرت سويسرا البنوك، في أعقاب العملية العسكرية من تلقي ودائع تزيد على 100 ألف فرنك من المواطنين الروس، وأشارت إلى ضرورة الإبلاغ عن جميع الودائع الحالية إلى أمانة الدولة بحلول بداية يونيو 2022، وقد أبلغ ما مجموعه 123 مواطنا روسيا أو شركة روسية عن 7548 "علاقة تجارية" تتعلق بحوالي 46.1 مليار فرنك من الأصول.

وعلى الرغم من أن هذا الرقم (46.1 مليار فرنك) لا يمثل سوى الودائع التي تزيد عن 100 ألف فرنك، إلا أن سويسرا تمتلك ما لا يقل عن 150 مليار فرنك من الأصول الروسية، بحسبما ذكرته جمعية المصرفيين السويسريين.

وانتقدت روسيا مرارا تجميد الأصول من قبل الدول الغربية، وأشارت إلى أنه سلاح ذو حدين، وفي ظل الخطط لنقل الأصول المجمدة لصالح أوكرانيا شددت وزارة الخارجية الروسية على أن ذلك يعتبر بمثابة سرقة مؤكدة على أنها ستدافع عن حقوقها.

المصدر: RT + بلومبرغ