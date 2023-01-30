أزمة في ورق المراحيض في أوزبكستان

تحدثت تقارير عن اختفاء أوراق المراحيض من رفوف المتاجر الكبيرة في العاصمة طشقند في أوزبكستان بسبب انقطاع الغاز عن المنتجين في الفترة الماضية جراء الطقس البارد.

ويخطط بعض المنتجين للتحول إلى أنواع وقود بديلة لتفادي مواجهة مشاكل في الإنتاج في الشتاء المقبل.

وقال ممثل إحدى الشركات في أوزبكستان التي تنشط في مجال صناعة أوراق المراحيض: "لقد أوقفنا إنتاجنا في 9 ديسمبر 2022، عندما جاء البرد وتم قطع الغاز".

وأضاف: "لا نعرف متى سيتم استئناف إمدادات الغاز، ربما في فبراير 2023، حيث ستخف المشاكل مع نقص الغاز".

فيما قال المتحدث باسم شركة "إلما لصناعة ورق التواليت"، العلامة التجارية الأكثر شعبية في أوزبكستان، إن "منشآت "إلما" انقطعت عن الغاز في مطلع عام 2023. وقد نفدت مخزونات الورق في المتاجر الكبيرة".

وفي وقت سابق، تذمر رواد شبكات التواصل الاجتماعي في أوزبكستان من اختفاء أوراق المراحيض من رفوف المتاجر في طشقند.

المصدر: نوفوستي