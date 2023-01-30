الكويت تصدر أولى شحنات الديزل من مصفاة ميناء الأحمدي إلى أوروبا

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الاثنين، تصدير مصفاة ميناء الأحمدي أولى شحناتها من الديزل المطور للأسواق الأوروبية وذلك على متن الناقلة (POLAR ACE).

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وقالت الشركة إن كمية الشحنة بلغت نحو 38 ألف طن وتتطابق مع المعايير والمواصفات البيئية العالمية وتتناسب مع الأجواء الباردة، وفقا لما ذكرته جريدة "الراي".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن تشحن دولة الكويت إلى أوروبا 2.5 مليون طن من الديزل، لتعويض بعض مما يسببه فقد الإمدادات الروسية، نظرا للعقوبات الأوروبية ضد موسكو.

ووفقا للمصدر، تخطط الكويت لزيادة صادرات الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا هذا العام، حيث من المتوقع أن ترفع الكويت إمداداتها إلى أوروبا بخمسة أضعاف عما كانت عليه في عام 2022، لتصل إلى حوالي 50 ألف برميل يوميا، كما ترغب الكويت في مضاعفة مبيعات وقود الطائرات إلى ما يقرب من 5 ملايين طن.

المصدر: بلومبرغ + الراي