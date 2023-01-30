أعلنت "أرامكو" في فعاليات "اكتفاء" إطلاق شركة "أرامكو الرقمية" (ADC)، ومن شأنها تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في "أرامكو" أحمد السعدي : "تمثل منظومة الموردين المحليين أولوية قصوى لأرامكو السعودية، باعتبارها مساهما رئيسا في اقتصاد المملكة. ومن خلال هذا البرنامج الضخم، نساعد في تعزيز ثقافة الابتكار، وتمهيد الطريق لتوفير وظائف عالية الجودة لكثير من السعوديين. ويعد تدشين شركة أرامكو الرقمية مثالا رائعا للابتكار، حيث تقدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرات الناشئة في تقنيات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد".

وافتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء".

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بمنتدى اكتفاء وما قدمه في نسخه الست الماضية حتى أصبح من أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين التقنية والصناعة، ومساهما رئيسا في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.

وقال: "العالم يتطور بشكل يومي، ومواكبة هذه التطورات ضرورة ملحة لتأمين سلاسل الإمداد المحلية، حيث أصبح الاهتمام بتعزيز منظومة الإنتاج المحلي ركيزة مهمة لنجاح الصناعة ودورها في تحقيق التطور والنماء في جميع دول العالم، وما شهدناه في هذه النسخة من (اكتفاء) يدل على تطور الصناعة المحلية، وقيام أبناء وبنات الوطن بدور إيجابي ومهم في رفع مستوى الناتج المحلي".

ووقعت أرامكو السعودية خلال فعاليات الافتتاح أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالميا.

المصدر: جريدة الرياض