إطلاق إنتاج سيارة صينية في روسيا

أطلق في مصنع "أفتوتور" في مقاطعة كالينينغراد الروسية اليوم الاثنين، إنتاج سيارات Kaiyi الصينية، وسيتم البدء في تجميع سيارة E5 city، وهي سيارة سيدان.

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وبحسب ما قاله مصنع "أفتوتور" فإنه من المقرر البدء في المبيعات في الربع الأول من عام 2023.

وقال فاليري غوربونوف رئيس مجلس إدارة "أفتوتور" إن "بدء الإنتاج وبداية الشركة الاستراتيجية بين "أفتوتور" والعلامة التجارية الصينية Kaiyi حدث مهم لشركتنا".

وبلغت الاستثمارات في تحديث خط الإنتاج لتجميع سيارة Kaiyi E5 أكثر من 100 مليون روبل، وذكرت "أفتوتور" أنه من المتوقع في المستقبل الانتقال إلى دورة إنتاج كاملة.

وقالت الشركة: "من المقرر البدء في مبيعات طراز Kaiyi E5 في الربع الأول من عام 2023، وبالفعل قد بدأ الوكيل الرسمي لشركة Kaiyi في روسيا في قبول طلبات الشراء".

وأضافت الشركة أنه من المخطط البدء في إنتاج ثلاثة موديلات جديدة أخرى من العلامة التجارية الصينية Kaiyi بحلول نهاية عام 2023 بالإضافة إلى "E5 سيدان".

المصدر: برايم