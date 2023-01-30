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العملات العربية تقفز أمام الجنيه المصري

مال وأعمال

العملات العربية تقفز أمام الجنيه المصري
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ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها أمس الأحد.

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وارتفع سعر بيع الريال القطري والريال السعودي، بينما تراجع سعر بيع الدينار الأردني مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما ارتفع سعر شراء الدينار الكويتي وتراجع سعر بيعه.

سعر الدينار الكويتي: 94.21 للشراء بزيادة قرشين، و97.76 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

سعر الريال السعودي: 7.91 جنيه للشراء، و7.95 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.10 جنيه للشراء، و8.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 76.85 جنيه للشراء، و79.15 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 7.63 جنيه للشراء، و8.18 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

الدينار الأردني: 41.36 جنيه للشراء، و42.04 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

المصدر: مصراوي

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