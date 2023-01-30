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تركيا توقع اتفاقية غاز مع سلطنة عمان مدتها 10 سنوات

مال وأعمال

تركيا توقع اتفاقية غاز مع سلطنة عمان مدتها 10 سنوات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، اليوم الاثنين، توقيع بلاده اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي مع سلطنة عمان للحصول على 1.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وقال وزير الطاقة التركي، في تصريحات أدلى بها خلال فعالية في اسطنبول، إن مدة الاتفاقية تصل إلى 10 سنوات.

وأضاف الوزير التركي أن وفدا من شركة الطاقة الحكومية التركية "بوتاش" يزور عمان لإبرام الاتفاقية.

يتبع..

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