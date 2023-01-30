تركيا توقع اتفاقية غاز مع سلطنة عمان مدتها 10 سنوات

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، اليوم الاثنين، توقيع بلاده اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي مع سلطنة عمان للحصول على 1.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وقال وزير الطاقة التركي، في تصريحات أدلى بها خلال فعالية في اسطنبول، إن مدة الاتفاقية تصل إلى 10 سنوات.

وأضاف الوزير التركي أن وفدا من شركة الطاقة الحكومية التركية "بوتاش" يزور عمان لإبرام الاتفاقية.

#عاجل | أنقرة تبرم اتفاقية جديدة مع سلطنة عُمان لاستيراد 1.4 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي ولمدة 10 سنوات (وزير الطاقة التركي) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 30, 2023

يتبع..