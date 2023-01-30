الأردن.. 1800 شركة خرجت من السوق العام الماضي

كشف مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي، عن خروج 1800 شركة من السوق، وبقاء 3 آلاف خلال عام 2022.

وقال إن أن "1085 شركة رفعت رأسمالها، وسجل نحو ما يزيد عن 300 مليون لرؤوس الأموال في 2022"، موضحا أن ما يزيد عن مليار دينار لشركات سجلت ورفعت رأسمالها العام الماضي، وسجل نحو ما يزيد عن 300 مليون دينار رؤوس أموال.



ولفت العرموطي، إلى أنه "وبعد تعديل القانون سيكون تسجيل الشركات خلال ساعات فقط، حيث إن المرحلة المقبلة سيكون فيها إنجاز المعاملات بتوقيع إلكتروني"، مؤكدا أن الدائرة بسطت جميع إجراءات تسجيل الشركات بشكل كبير.

المصدر: "عمون"