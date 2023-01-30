شولتس يضع عينه على بواطن تشيلي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة لتشيلي، إن الصناعة الألمانية تبدي الاهتمام الخاص بالليثيوم في هذه الدولة، وهي مستعدة لدعم استخراج الثروات الباطنية في تشيلي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس تشيلي غابرييل بوريك: "الشركات الألمانية معنية كثيرا بتوسيع التعاون، خاصة في مجال الليثيوم، ونريد تقديم الدعم لتشيلي على طريق إقامة صناعة تعدين مستدامة هناك".

وأشار المستشار الألماني، الذي يقوم حاليا بجولة في أمريكا اللاتينية، إلى إطلاق مؤسسة مشتركة لإنتاج الهيدروجين في تشيلي.

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وقال شولتس: "يسعدني قبولكم الدعوة لتصبحوا رئيسا مشاركا في نادي المناخ. بهذا الشكل سنتمكن من تحقيق تقدم نحو الحياد المناخي".

وشدد المستشار الألماني على أن مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، ستتمتع في هذا السياق، بأهمية خاصة في المستقبل.

وخلال الزيارة، وقع الجانب الألماني اتفاقيات تعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار والتعدين والاقتصاد، مع الحكومة التشيلية.

وخلال ذلك تم أيضا توقيع مذكرة حول التفاهم بين شركة النحاس الوطنية التشيلية Codelco ، والشركة الأوروبية للمعادن Aurubis.

المصدر: نوفوستي