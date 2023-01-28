رئيس مجلس النواب الأردني يعلن عن مشروعات كبرى مع مصر خلال الفترة القادمة

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات كبرى بين بلاده ومصر.

وأضاف الصفدي خلال حوار مع قناة "القاهرة الإخبارية" أنه سيكون هناك تبادل اقتصادي بين مصر والأردن، بخلاف التبادل التجاري الذي يتطلع له الأردن مع جميع الدول العربية.

وقال إن هناك علاقة تكاملية بين مصر والأردن والعراق، وأن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات كبرى مع مصر.

إقرأ المزيد

وحول ما يجري في المنطقة قال الصفدي إن الوضع السياسي في المنطقة العربية يشهد توترا منذ 50 عاما، وأن العراق وسوريا ولبنان، دول تمر بظروف صعبة.

وأشار إلى أن الإرهاب "يُعد من أخطر التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة ككل"، وأن "علينا التعاون لتحسين الوضع الاقتصادي والتعاون أيضا لمكافحة الإرهاب وانتشار المخدرات، إذ تعد كل هذه الملفات الأخطر في منطقتنا العربية".

المصدر: "القاهرة الإخبارية"