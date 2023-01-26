اتفاق مصري أردني على تسهيل إيصال الغاز المصري إلى العقبة

اتفق وزير البترول المصري، طارق الملا، مع نظيره الأردني صالح الخرابشة، على تسهيل إيصال الغاز الطبيعي لمدينة القويرة الصناعية في العقبة.

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وأوضح الملا عقب توقيع الاتفاق، أنه يأتي امتدادا لأعمال الشركات البترولية المصرية التي تعمل على تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعى داخل الأردن متمثلة في شركة فجر التي تقوم بدور بارز في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي داخل الأردن خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه قال صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إن هذا المشروع يأتي استكمالا لجهود كبيرة لإنجاز توصيل الغاز الطبيعي للصناعات في ظل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار بالأردن، مؤكدا أهمية الغاز الطبيعي في تخفيف تكلفة الانتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية، وأشاد بالدور الذي قامت به شركة فجر الأردنية المصرية والتعاون المثمر بينها وبين شركة تطوير العقبة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأردني.

ويُعد مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية بالغاز مشروعا اقتصاديا يدعم الصناعة الوطنية الأردنية ويساعد في تخفيض التكلفة التشغيلية للمصانع، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى ويساعد على خفض الانبعاثات الكربونية بما يحافظ على البيئة، ويُمكن تلك الصناعات للدخول في المنافسة العالمية وزيادة صادرتها.

ومن جانبه أشار حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، أن المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى الأردن كمدينة صناعية سيتم تأسيسها بتسهيلات الغاز الطبيعي لتغذية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، معربا عن شكره وتقديره للوزيرين على دعمهما للمضي قُدما في تعميم تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بالأردن، مضيفا ان مشروع الغاز الطبيعي يٌشكل خطوة رئيسية في جذب الاستثمارات الخارجية للمساهمة في تعزيز التنمية لمدينة العقبة أبرزها في قطاعات اللوجستيات والموانئ والمناطق الصناعية، ويعتبر تنفيذ محطة للغاز الطبيعي لتغذية الصناعات المستقبلية بالمنطقة الصناعية في لواء القويرة من أهم هذه المشروعات.

المصدر: القاهرة 24