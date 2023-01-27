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وزير ليبي: "دول أوبك +" لم تناقش سقف أسعار النفط الروسي

مال وأعمال

وزير ليبي:
Sputnik
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قال محمد عون وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في حديث لمراسل "نوفوستي"، إنه لم تتم خلال اجتماعات "أوبك +" مناقشة موضوع فرض سقف لسعر النفط الروسي.

وأضاف: "في الواقع، لم يتم بحث هذا الموضوع خلال الجلسات السابقة لائتلاف أوبك +". وخلال ذلك، لم يستبعد الوزير الليبي، طرح موضوع سقف أسعار النفط الروسي في الاجتماعات المقبلة.

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واعتبارا من 5 ديسمبر، باتت سارية المفعول العقوبات الغربية على قطاع النفط الروسي: توقفت دول الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النفط المنقول عبر البحر.

ومن المتوقع أن يتم اعتبارا من 5 فبراير،  تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات البترولية، على الرغم من أنه لا تزال غير معروفة حتى الآن الحدود القصوى للسعر.

المصدر: نوفوستي

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