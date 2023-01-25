ارتفاع أسعار النفط بعد تسريبات عن اجتماع "أوبك+" المقبل

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط توقعات أن تقوم مجموعة "أوبك+" بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير في اجتماعها الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.35% إلى 80.41 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.52% إلى 86.58 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر في مجموعة "أوبك+" أنه من المرجح أن تصادق لجنة "أوبك+" على سياسة إنتاج النفط الحالية عند اجتماعها الأسبوع المقبل.

كما عززت من ارتفاع أسعار النفط آمال بزيادة الطلب في الصين، وقال محللون من بنك "أوف أمريكا سيكيوريتيز" إن إعادة فتح الاقتصاد الصيني يمكن أن يطلق العنان لموجة كبيرة من الطلب المكبوت على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة.

المصدر: رويترز + بلومبرغ