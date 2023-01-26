المركزي السوري يعدّل قرارات تمويل المستوردات

أصدر مصرف سوريا المركزي قرارين يتعلقان بتمويل المستوردات وتنظيم تعهدات التصدير، ضمن حزمة إجراءات أعلن قبل يومين أنه سيتخذها لضمان استقرار أسعار الصرف.

وأعلن المصرف عبر صفحته في "فيسبوك" أنه القرارين الجديدين أصدرهما "وفق التوجهات الحالية لمصرف سوريا المركزي لإجراء التعديلات اللازمة على القرارات والتعليمات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية".

ويتضمن القرار 112 "تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم".

بينما يتضمن القرار 113 "إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير".

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وأوضح المصرف أن أبرز هذه التعديلات "أنه لم يعد يُسمح بتنظيم تعهد التصدير إلا ممن لديه ملاءة مالية"، وأنه "يهدف للحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين، الذين ينظمون تعهدات التصدير بأسمائهم، في حين يمارس عملية التصدير الفعلية واستلام القطع الأجنبي أشخاص آخرين، يتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين".

يذكر أن المصرف أعلن أمس أنه، وضمن حزمة الاجراءات التي يقوم بها، أصدر تعميما يتضمن "توجيه المصارف العاملة في البلاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة بتبسيط عملية فتح الحسابات الجديدة أو تفعيل الحسابات الجامدة بالسرعة الممكنة".

وقبل يومين أعلن المصرف أنه "وبناء على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية والدراسات التحليلية التي يجريها، إضافةً إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها، سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات يُعلن عنها تباعا في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية، وانسيابية عمليات التصدير".

المصدر: RT