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المركزي السوري: سيتم اتخاذ قرارات لضمان استقرار أسعار الصرف

مال وأعمال

المركزي السوري: سيتم اتخاذ قرارات لضمان استقرار أسعار الصرف
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلن مصرف سوريا المركزي أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات، يعلن عنها تباعا في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها وتشجيع الإنتاج.

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وأشار مصرف سوريا المركزي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إلى أن القرارات ستسهل توفر السلع في السوق المحلية وتعمل على انسيابية عمليات التصدير.

وأوضح المركزي أن القرارات التي سيعلن عنها تأتي نتيجة متابعته منذ فترة المتغيرات الاقتصادية في سوريا والخارج، وبناء على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية والدراسات التحليلية التي يجريها، إضافة إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها.

المصدر: سانا

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