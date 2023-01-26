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وزير النفط الليبي يتحدث عن محادثات لعودة شركات النفط الروسية إلى البلاد

مال وأعمال

وزير النفط الليبي يتحدث عن محادثات لعودة شركات النفط الروسية إلى البلاد
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون إن بلاده دعت بعض شركات النفط الروسية للعودة للعمل في الاستكشاف في ليبيا.

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وأشار وزير النفط في مقابلة مع "سبوتنيك" إلى إمكانية عودة تلك الشركات بالفعل للتفاوض مع مؤسسة النفط الليبية.

ولفت إلى أن "شركة تات نفط وغازبروم (الروسيتان) حصلتا على قطع استكشافية، ولكن يبدو أنه بعد 17 فبراير (2011) تركتا نتيجة القوة القاهرة، وربما تعود تلك الشركات للتفاوض مع مؤسسة النفط".

يذكر أن إنتاج النفط الليبي استقر عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من 2022 في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد منتج النفط الشرعي الوحيد في البلاد، بينما تتدفق جميع عائدات تصدير النفط إلى مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.

المصدر: سبوتنيك

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