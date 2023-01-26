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مصر.. الإسكندرية تطلق وسيلة نقل جديدة (صور)

مال وأعمال

مصر.. الإسكندرية تطلق وسيلة نقل جديدة (صور)
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شهدت محافظة الإسكندرية في مصر إطلاق أول 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

مصر.. الإسكندرية تطلق وسيلة نقل جديدة (صور)
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وتهدف عملية تحويل الأتوبيسات العشرة لتقليل الانبعاثات الضارة للحفاظ على البيئة، كما أن تحويل الأتوبيسات الجديدة للعمل بالغاز الطبيعي تسهم في تقليل وتوفير المبالغ الطائلة التي يتم إنفاقها سنويا من ميزانية الدولة، وتبدأ الأتوبيسات العشرة الجديدة عملها اعتبارا من اليوم الخميس. 

وتأتي عملية إطلاق الأتوبيسات الجديدة ضمن 50 أتوبيس من إجمالي 300 أتوبيس على أن يتم تحويلها خلال 6 سنوات مقسمة إلى 6 مراحل، بواقع 50 أتوبيس في كل مرحلة، حيث يهد الأمر إلى تقليل تلوث الهواء وترشيد استهلاك السولار نحو بيئة نظيفة.

مصر.. الإسكندرية تطلق وسيلة نقل جديدة (صور)

المصدر: RT

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