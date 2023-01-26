الأمم المتحدة: الاقتصاد الأوكراني تقلص بنسبة 30 بالمائة

جاء في تقرير للأمم المتحدة تحت عنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه"، أن الاقتصاد الأوكراني انكمش وتقلص بأكثر من 30٪ في عام 2022 الماضي.

وقال التقرير: "انكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة تزيد على 30٪ في عام 2022، وذلك بسبب الدمار الهائل الذي تعرضت له منشآت ومواقع البنية التحتية المادية الأساسية في هذه الدولة".

ووفقا للتقرير، من بين أسباب تقلص الاقتصاد في أوكرانيا، "الخلل الكبير في النشاطات الإنتاجية والتجارية وتدمير العديد من المؤسسات الصناعية، وانخفاض كبير في حجم القوى العاملة، ونزوح السكان على نطاق واسع".

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وشدد التقرير الأممي، على أن إعادة تعمير وإنعاش الاقتصاد الأوكراني، ستتطلب إنفاق كميات هائلة من الموارد المالية.

المصدر: نوفوستي