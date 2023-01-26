ارتفاع أسعار النفط مع ضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع الدولار وتوقعات بزيادة الطلب من الصين بعد استئناف الأنشطة الاقتصادية.

وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.29% إلى 80.39 دولار للبرميل.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 86.27 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.17% عن سعر الإغلاق السابق.

وأمس أغلقت عقود "برنت" عند 86.12 دولار للبرميل بانخفاض طفيف يعادل سنتا واحدا، في حين صعدت عقود الخام الأمريكي بمقدار طفيف يعادل سنتين إلى 80.15 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملات، تراجع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.08% إلى 101.55 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ