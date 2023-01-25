الكشف عن تفاصيل هامة حول تجارة إسرائيل مع مصر والإمارات

كشفت صحيفة "غلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية عن تفاصيل الوضع التجاري الحقيقي بينها وبين كل من مصر و دولة الإمارات العربية المتحدة.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة العبرية إن التجارة بين إسرائيل والإمارات في عام 2022 بلغت 2.6 مليار دولار ، مقارنة بأكثر قليلاً من 1.2 مليار دولار في عام 2021 و 367 مليون دولار في عام 2020 وهو العام الذي تم فيه توقيع إتفاقيات التطبيع بينهما.

وأوضحت الصحيفة أنه بالمقارنة مع مصر ، التي يزيد عدد سكانها عن عشرة أضعاف سكان الإمارات ، فإن حجم التجارة لا يتجاوز عشرات الملايين من الدولارات سنويًا.

ولفتت إلى أن هذه البيانات تشمل أيضًا منتجات تجارية من دول أخرى تم شراؤها عبر الإمارات، أو تم نقلها من خلالها إلى بلدان أخرى.

ونقلت الصحيفة عن رجال أعمال إسرائيليين على خط الأعمال مع الخليج ويرون الوضع بطريقة أقل تفاؤلاً بكثير، حيث قال ياريف فيشر ، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة السياحة والطيران "Play East" وشركة التكنولوجيا المالية "Global Remit" : إن معظم المعاملات الحالية تتم بين كيانات كبيرة ، وأن الاتصالات لم تتغلغل في الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين".

المصدر: غلوباس