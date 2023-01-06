إسرائيل تكشف عن حجم المخدرات المهربة من مصر عام 2022

كشف تقرير إسرائيلي عن حجم تجارة المخدرات المهربة من مصر إلى داخل إسرائيل عبر الحدود المشتركة بين الجانبين.

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وقالت صحيفة "هآرتس" التي نشرت التقرير بالأرقام، إنه خلال عام 2022 الماضي، تضاعف حجم تهريب المخدرات عبر الحدود المصرية، مضيفة أن المنظمات الإرهابية تنخرط في هذه الصناعة لأسباب اقتصادية، ولإفساد المجتمع الإسرائيلي.

وقال يوسي ميلمان، معد التقرير إن عام 2022 تميز، من بين أمور أخرى، بزيادة كبيرة في عدد المحاولات (الناجحة وغير الناجحة) لتهريب المخدرات إلى إسرائيل من جانب مصر.

وتظهر البيانات الرسمية من الجيش الإسرائيلي أن ما مجموعه حوالي 800 "فعالية عملياتية" حدثت داخل هذه الحدود، بزيادة تقارب 100٪ مقارنة بعام 2021.

وتم خلال عمليات التهريب على مدار العام الماضي تهريب حوالي 5 أطنان من الحشيش والكوكايين ومخدرات أخرى بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 200 مليون شيكل.

وكشف التقرير أنه بالرغم من ضبط آلاف الأطنان خلال العام الماضي إلا أنه قد دخلت كمية غير معروفة لداخل إسرائيل قد تكون أكبر بكثير مما تم ضبطه، لافتا إلى أن التقديرات التقريبية تتحدث عن 10-15 طنا بقيمة مليار شيكل على الأقل.

المصدر : هآرتس