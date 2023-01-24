مصر تطرح أراضيها للبيع بالدولار

طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر مجموعة من الأراضي للبيع بالدولار، شريطة تحويل قيمة الأرض بالدولار من الخارج.

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وطرحت الوزارة، 302 فدان للمستثمرين المصريين والأجانب عبارة عن أنشطة متعددة الاستخدامات بين نشاط عمراني متكامل وعمراني مختلط وتجاري، بمدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وأكتوبر الجديدة.

وبلغ أغلى سعر للمتر في الأراضي المطروحة بمنطقة المحور المركزي في مدينة الشيخ زايد 58 ألف جنيه للمتر، بينما بلغ أقل سعر للمتر بمدينة أكتوبر الجديدة 4055 جنيها.

ويتم الاشتراط للحصول على الأراضي المصرية أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجنبية عن 60% من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب.

المصدر: القاهرة 24