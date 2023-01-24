شركة سعودية تستعد لافتتاح مصنع ضخم في مصر

تستعد شركة جمجوم فارما السعودية، لافتتاح مصنع ضخم في جمهورية مصر العربية، تزيد استثماراته على مليار جنيه.

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وناقش رئيس هيئة الدواء المصرية تامر عصام، مع رئيس مجلس إدارة الشركة محمود جمجوم والمحلق التجاري السعودي في مصر زايد عبدالله الأسمري، تفاصيل افتتاح المصنع الكبير تزامنا مع انتهاء إجراءات ترخيص المصنع من قبل هيئتي الدواء المصرية والتنمية الصناعية.

وصرح محمود بن يوسف جمجوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة جمجوم فارما أن المصنع الجديد تم تشييده على مساحة 15527 متر مربع، وتقارب استثماراته مليار جنيه مصري، ويأتي ضمن خطة توسعات وفتح قنوات استثمارية جديدة في الدول الشقيقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع افتتاح المصنع خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة جمجوم فارما أن الشركة تسعى إلى أن يوفر المصنع ما يقرب من 400 فرصة عمل، مؤكدا ثقته الكاملة في الخبرات المصرية التي ستسهم بجانب التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التصنيع في تحقيق الخطة الإنتاجية التي تصل إلى حوالي 41 مليون وحدة سنوياً من مختلف خطوط الإنتاج.

وظهرت جمجوم فارما لأول مرة في السعودية عام 2000 باعتبارها واحدة من شركات تصنيع وإنتاج الأدوية الرائدة في المملكة العربية السعودية، ونمت الشركة في السنوات الأخيرة حتى بلغت مرافقها الشرق الاوسط ودول الخليج العربي ودول أخرى.

المصدر: RT