البحرين.. انطلاق فعاليات منتدى الشرق الأوسط للطاقة والاستدامة

انطلقت في مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الشرق الأوسط للطاقة والاستدامة والمعرض المصاحب.

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وافتتح محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة البحريني، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، المنتدى بمشاركة عدد من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذين والمختصين والمهتمين في هذا المجال الحيوي.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بإزالة الكربون في المشاريع التكريرية، باستخدام أحدث التكنولوجيا المتخصصة، وتقديم أفضل الحلول والدارسات في هذا المجال.

واستعرض المنتدى عددا من المحاور، من بينها مسارات إزالة الكربون واستراتيجيات الانتقال، والأسس الأولية لمستقبل منخفض الكربون، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير وتحويل نفايات البلاستيك، وأحدث تقنيات ومشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، إضافة إلى تقنية استثمار اصطياد وتخزين الكربون.

وركز المنتدى على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ودورها في تلبية الطلب الحالي، دون تأثير على احتياجات الأجيال القادمة، وأهمية تعزيز التعاون مع أصحاب الشركات التكنولوجية للإسهام في تبني تقنيات جديدة في التنمية المستدامة.

وتضمن المعرض المصاحب للمنتدى استعراض عدد من الشركات المتخصصة المحلية والإقليمية والعالمية أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، وأفضل الحلول التكنولوجية والدراسات في هذا المجال.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية