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بقيمة 70 مليون دينار.. مصرف البحرين يغطي الإصدار 1948 نيابة عن حكومة المملكة

مال وأعمال

بقيمة 70 مليون دينار.. مصرف البحرين يغطي الإصدار 1948 نيابة عن حكومة المملكة
مصرف البحرين
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أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1948 (ISIN BH000693AX09) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

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وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني، لفترة استحقاق 91 يوما، تبدأ فـي 25 يناير 2023، وتنتهي في 26 أبريل 2023.

كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.84 مقارنة بسعر الفائدة %5.88 للإصدار السابق بتاريخ 18 يناير 2022.

وبلغ معدل سعر الخصم %98.545 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.540، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %208.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

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