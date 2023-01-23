بقيمة 70 مليون دينار.. مصرف البحرين يغطي الإصدار 1948 نيابة عن حكومة المملكة

أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1948 (ISIN BH000693AX09) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

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وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني، لفترة استحقاق 91 يوما، تبدأ فـي 25 يناير 2023، وتنتهي في 26 أبريل 2023.

كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.84 مقارنة بسعر الفائدة %5.88 للإصدار السابق بتاريخ 18 يناير 2022.



وبلغ معدل سعر الخصم %98.545 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.540، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %208.



كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

المصدر: وكالة أنباء البحرين