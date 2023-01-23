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بنك البحرين يعلن قبول عمليات الدفع بواسطة بطاقات "جي سي بي" في المملكة

مال وأعمال

بنك البحرين يعلن قبول عمليات الدفع بواسطة بطاقات
بطاقة "جي سي بي"
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أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن توقيع اتفاقية مع شركة "جي سي بي" الدولية، الفرع التابع للعمليات الدولية لشركة "جي سي بي" المتحدة ونظام الدفع الرائد في اليابان.

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وذلك من أجل قبول عمليات الدفع بواسطة بطاقات "جي سي بي" عبر أجهزة نقاط البيع والتجارة الإلكترونية في مملكة البحرين.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لبنك البحرين الوطني، وذلك بحضور ممثلين عن كل من بنك البحرين الوطني وشركة جي سي بي.

وستوفر هذه الشراكة لحاملي البطاقات من الأسواق الآسيوية القدرة على استخدام "جي سي بي" الخاصة بهم في جميع منافذ البيع التابعة لبنك البحرين الوطني، والمتواجدة في مختلف أنحاء المملكة.

جدير بالذكر أن "جي سي بي" هي علامة تجارية عالمية في مجال الدفع وإصدار البطاقات في اليابان، وتقدم خدماتها لأكثر من 150 مليون عميل. ويتم قبول بطاقات الشركة في أكثر من 41 مليون موقع حول العالم، وتعتبر العلامة التجارية الدولية الوحيدة لعمليات الدفع في اليابان حيث تقدم حلولا وتقنيات دفع عالية الجودة وتتسم بمستويات عالية من الأمان.

المصدر:الوطن البحرينية

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