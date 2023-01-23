أسعار النفط عند أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، في تعاملات اليوم الاثنين، وتجاوزت عقود "برنت" الآجلة مستوى 88 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ الخامس من ديسمبر من العام الماضي.

وبحلول الساعة 12:37 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.51% إلى 88.08 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.49% إلى 82.04 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب الأسود وسط تفاؤل حول الطلب العالمي على الخام، مع إعادة تشغيل اقتصاد الصين.

المصدر: RT + نوفوستي