روسيا تمد مصر بكمية ضخمة من القمح

استقبل ميناء دمياط المصري السفينة (OXANA V) القادمة من روسيا وعلى متنها 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.

إقرأ المزيد

وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 186 م وعرضها 31 م، حيث يأتي ذلك ضمن جهود مصر لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وواصلت روسيا رغم عطلة رأس السنة الجديدة شحن الحبوب للتصدير إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها مصر، حيث زادت الصادرات في الفترة من 1 يناير إلى 8 يناير.

وتعد مصر هي الدولة صاحبة الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 ألف طن قبل عام.

المصدر: RT