الحكومة المصرية تتحدث عن بيع الخبز بـ"الكيلو" للمواطنين وشروطه

تحدث وزير التموين المصري علي المصيلحي عن شروط طرح الخبز بالكيلو للمواطنين في البلاد.

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وبحسب وزير التموين المصري، فإنه من الصعب تنفيذ فكرة بيع الخبز بالكيلو للمواطنين في الوقت الحالي، موضحا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب ويذاع على قناة "MBC مصر"، إن هناك نقطتين يجب أخذهما في الاعتبار بخصوص بيع الخبز بالكيلو، مضيفا: "الفكرة ممتازة جدًا، ولكن المخابز عددها كبير جدًا ومنتشرة وفيه أماكن يصعب أن نقول للمخبز لازم تجيب ميزان يوزن به، وبالتالي لازم اربطه بماكينة اللي بيبيع بيها علشان تقدر تبيع على طول، وإلا لو كان بيشتغل حر والمواطن هو اللي بيدفعله الفلوس وكدة كان يقدر يحاسبه، إنما النهاردة هيوزنله وهيحط على نقطة البيع إيه؟، هيروح قايل كيلو ولا اتنين كيلو، المواطن مش شايف".

وأضاف أنه لتنفيذ فكرة بيع الخبز بالكيلو يجب ربط هذا الأمر بالنظام الآلي المميكن وهو ما سنحتاج فيه إلى الموازين الإلكترونية، وهذا سينتج عنه تكلفة إضافية للمخبز، لافتًا إلى أن الحل هو تنفيذها عند استقرار العملة والتضخم الذي نشهده، وأن نقوم بعمل دعم نقدي مشروط.

وكشف وزير التموين أن الدعم النقدي المشروط، يعني أن يتم توفير كارت للمواطن يكون فيه مبلغ مالي هو من يقوم بالتحكم به، وأن لا يكون الأمر معتمدا على عدد "أرغفة" الخبز، منوهًا إلى أنه ناقش هذه الفكرة مع مجلس النواب ولكن التوقيت غير مناسب.

وتابع أن التوقيت غير مناسب بسبب تغيير معامل التضخم وارتفاعها ما سيترتب عليه عدم المقدرة على تغيير قيمة الدعم، فعند استقرار الأسعار والتضخم يمكن تحويل عدد "أرغفة" الخبز المستحقة لكل مواطن وتحويلها لمبلغ مالي في الكارت، ولكن في الوقت الحالي وفي ظل ما شهده آخر 9 أشهر من انخفاض في قيمة الجنيه إلى 30% و40%، لا يمكن تغيير قيمة الدعم بهذا المعدل.

المصدر: القاهرة 24