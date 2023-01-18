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مصر.. طريقة جديدة لشراء الخبز المدعم من الحكومة

مال وأعمال

مصر.. طريقة جديدة لشراء الخبز المدعم من الحكومة
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كشفت وزارة التموين المصرية عن طريقة جديدة لشراء الخبز المدعم من الحكومة، لمختلف طبقات المجتمع غير الحاصلين على الدعم التمويني.

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وقال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في مصر، إنه سيتم طرح كارت شراء الخبز لغير حاملي البطاقات التموين بداية من الأسبوع المقبل من قبل مكاتب البريد، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة الخبز المدعم ذات المذاق المتميز لكافة المواطنين خارج منظومة الدعم.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم الحصول على بطاقة دفع مسبق "الكارت" لغير حاملي بطاقات التموين لشراء الخبز من المنافذ، مؤكدا أن سعر الرغيف الواحد بأكثر من 90 قرش، ويعد هذا توفير رغيف الخبز للشرائح الوسطى وفوق الوسطى بسعر مناسب.

وأشار إلى أن هناك 33 ألف مخبز للعيش البلدي، ويباع الرغيف الواحد بـ5 قروش بينما يكلف الدولة 90 قرشا، مضيفا: يتم إنتاج 275 مليون رغيف يوميًا، وطرح هذا الكارت لخلق المنافسة بين مخابز العيش البلدي والسياحي.

المصدر: مصراوي

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