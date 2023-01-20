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"غوغل" تعتزم تسريح 12 ألف موظفا

مال وأعمال

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قال الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، المالكة لمحرك البحث "غوغل"، اليوم الجمعة، إنه سيتم إلغاء 12 ألف وظيفة.

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"مايكروسوفت" تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

ويعتبر هذا الخفض في العمالة هو الأحدث الذي يهز قطاع التكنولوجيا، ويأتي بعد أيام من إعلان شركة "مايكروسوفت" المنافسة عزمها تسريح 10 آلاف موظف.

ويشمل خفض العمالة مختلف أقسام الشركة، مثل التوظيف وبعض فرق الهندسة والمنتجات.

وقالت شركة "غوغل"، في مذكرة للموظفين: "إن عمليات التسريح على مستوى العالم، وستطال الموظفين في الولايات المتحدة في الحال".

المصدر: رويترز

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