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شركة طيران عربية تطلق رحلات إلى موسكو

مال وأعمال

شركة طيران عربية تطلق رحلات إلى موسكو
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أعلن مطار "دوموديدوفو" في موسكو في بيان، أن شركة طيران الجزيرة الكويتية ستبدأ بتسيير رحلات منتظمة بين العاصمتين موسكو والكويت على أن تنطلق الرحلات اعتبارا من 2 فبراير المقبل.

وبناء على بيان المطار سيتم تنظيم الرحلات أربع مرات في الأسبوع أيام الثلاثاء والجمعة والسبت والأحد، وستسيير الرحلات بين الكويت ومطار "دوموديدوفو" بموسكو.

وعلق على ذلك مدير مطار "دوموديدوفو" الروسي أندريه بافلوف قائلا إنه "لشرف كبير لنا أن نلتقي بشركة طيران جديدة ستشغل مسارا فريدا حيث سيتم الربط بين عاصمتي البلدين موسكو والكويت".

وأشار المسؤول إلى أن إطلاق الرحلات الجوية سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وطيران الجزيرة هي شركة طيران كويتية تأسست عام 2004. تقوم شركة الطيران بتشغيل رحلات منتظمة إلى الشرق الأوسط ونيبال وباكستان والهند وسريلانكا وأوروبا.

المصدر: نوفوستي

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