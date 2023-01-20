روسيا وكازاخستان تناقشان التعاون في قطاع الطاقة

ناقش رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وكازاخستان قاسم جومارت توكاييف في محادثة هاتفية المسائل المرتبطة بالتعاون في قطاع الطاقة، وفقا لما ذكره الكرملين اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد

وقال الكرملين في بيانه: "تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخية. وعلى وجه الخصوص، تم التطرق إلى قضايا تعزيز التعاون في قطاع الطاقة".

وفي وقت سابق، التقى رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميللر مع النائب الأول لرئيس وزراء كازاخستان رومان سكليار ووقعوا خارطة طريق للتعاون في صناعة الغاز.

المصدر: RT