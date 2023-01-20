 
مباشر

روسيا وكازاخستان تناقشان التعاون في قطاع الطاقة

مال وأعمال

روسيا وكازاخستان تناقشان التعاون في قطاع الطاقة
Sputnik
صورة من الأرشيف - رئيسا روسيا وكازاخستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulfv

ناقش رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وكازاخستان قاسم جومارت توكاييف في محادثة هاتفية المسائل المرتبطة بالتعاون في قطاع الطاقة، وفقا لما ذكره الكرملين اليوم الجمعة.

إقرأ المزيد
كازاخستان: روسيا سمحت بنقل النفط الكازاخستاني عبر أراضيها إلى ألمانيا
كازاخستان: روسيا سمحت بنقل النفط الكازاخستاني عبر أراضيها إلى ألمانيا

وقال الكرملين في بيانه: "تمت مناقشة قضايا الساعة المتعلقة بتطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخية. وعلى وجه الخصوص، تم التطرق إلى قضايا تعزيز التعاون في قطاع الطاقة".

وفي وقت سابق، التقى رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميللر مع النائب الأول لرئيس وزراء كازاخستان رومان سكليار ووقعوا خارطة طريق للتعاون في صناعة الغاز.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا