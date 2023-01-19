الرئيس الجزائري يكشف عن قرار رفع الأجور إلى نسبة 47% نهاية 2023 ويوجه دعوة لفئة من المواطنين

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس أنه تقرر رفع الأجور إلى نسبة 47% نهاية 2023 وبداية 2024.

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وفي كلمته خلال لقاء "الحكومة-الولاة"، قال الرئيس عبد المجيد تبون: "المرتبات لا تكفي ونحن على علم بذلك ولكن في نهاية 2023 وبداية 2024 سنرفع نسبة الأجور لتبلغ 47%.

وأوضح تبون أن سنة 2023 ستشهد أول إنتاج وطني 100% لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون، وستشهد إطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل إلى المستهلك.

وحول مشاريع العام الجديد، أوضح الرئيس قائلا: "سنة 2023 ستزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب.. ماضون نحو دعم المكاسب، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا".

وأضاف: "نحن ماضون نحو تحسين الخدمة العمومية، واستعادة العقار تثمين العقار الفلاحي، وتشجيع انشاء المؤسسات، وتشجيع الاستثمار، وخلق مناصب العمل وترقية المرافق العامة".

ودعا الرئيس الجزائري أصحاب الأموال المخزنة خارج البنوك، قائلا: "أوجه اخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك"، مذكرا في هذا الاطار بأن الدولة "قدمت ألف ضمان لحماية المواطن و الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى توفر بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية.

المصدر: "الشروق" الجزائرية