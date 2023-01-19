روسيا تكشف عن نتيجة اقتصادية لافتة عام 2022

انخفض الدين الخارجي لروسيا في الربع الرابع من عام 2022 بمقدار 52.4 مليار دولار ما نسبته 12.1% إلى 381.4 مليار دولار.

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وفي العام الماضي 2022 ككل تراجع الدين الخارجي لروسيا بمقدار 100.4 مليار دولار ما نسبته 20.8%، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي الروسي على موقعه.

وانخفض الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من عام 2022 بمقدار 30.7 مليار دولار، لكنه زاد في الربع الثاني بمقدار 17.9 مليار دولار ليعاود الانخفاض في الربع الثالث مرة أخرى بمقدار 35.1 مليار دولار.

المصدر: إنترفاكس