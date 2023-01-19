مصر تشير إلى أدنى مستوى للدولار من يونيو 2022

كشف البنك المركزي المصري، عن حركة السوق العالمي الأسبوع الماضي، موضحا أن مؤشر الدولار هبط بنسبة 1.61%، مسجلًا أضعف مستوى له منذ شهر يونيو 2022.

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وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، قامت الأسواق بتسعير اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة التشديد النقدي، وجاء هذا الاتجاه على خلفية انخفاض معدلات التضخم وميل تصريحات المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وهو ما دعم بدوره تكهنات الأسواق بشأن تحول في مسار رفع أسعار الفائدة لتصبح بمقدار 25 نقطة أساس بدءًا من شهر فبراير.

وتابع تقرير البنك المركزي المصري: انخفض الدولار بنسبة 0.91% خلال جلسة الخميس على خلفية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك والتي أكدت على بلوغ التضخم ذروته بالفعل.

ومن ناحية أخرى، أدت إجراءات إعادة فتح الصين إلى انتعاش معنويات المخاطرة، ما أدى إلى تقليص الطلب على الدولار والذي يعد ملاذًا آمنًا، وفي نفس الوقت ارتفعت جميع عملات العشر دول الكبار الأخرى بقيادة الين الياباني الذي ارتفع على خلفية تحول الأسواق نحو تسعير تباطؤ وتيرة رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية