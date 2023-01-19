الكشف عن حجم استثمارات روسيا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية

كشفت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية عن أن استثمارات روسيا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بلغت في نوفمبر الماضي نحو 2.092 مليار دولار.

وبحسب البيانات فقد بلغت الاستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل الطويل نحو 80 مليون دولار، فيما وصلت الاستثمارات في السندات ذات الأجل القصير 2.012 مليار دولار.

ولا تندرج روسيا في قائمة كبار حاملي سندات الخزانة الأمريكية، ومنذ العام 2018 بدأت موسكو في تقليص استثماراتها في هذه السندات في ظل سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن.

وللمقارنة فقد كانت استثمارات روسيا في سندات الخزانة الأمريكية تبلغ في العام 2018 مستوى 96 مليار دولار، ومنذ ذلك الوقت خفضتها روسيا حتى وصلت في شهر نوفمبر 2022 إلى 2.092 مليار دولار.

وعلى المستوى العالمي لا تزال اليابان تحتل المرتبة الأولى في قائمة كبار حاملي سندات الخزانة الأمريكية، وبلغت هذه الاستثمارات 1.082 تريليون دولار في نوفمبر الماضي.

في المرتبة الثانية جاءت الصين باستثمارات بلغت 870 مليار دولار، بعدها جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة باستثمارات 645.8 مليار دولار.

المصدر: برايم