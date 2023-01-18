مصر.. إعادة إطلاق أول سيارة BMW محلية

أعادت مجموعة "غلوبال أوتو للسيارات" الوكيل الرسمي لـBMW وMINI في مصر، إطلاق مصنع علامة "بي إم دابليو" في مدينة السادس من أكتوبر، بعد إغلاق استمر أربع سنوات.

وأطلقت شركة بي إم دابيلو؛ أول سيارة بي إم دبليو مجمعة محليا في مصر، وهي من طراز BMW X5.

طرحت جلوبال أوتو، طراز بي إم دبليو X5 عبر فئتين، مع اختلاف الأسعار والمواصفات، ووصل سعرها إلى النحو التالي:

الفئة الأولى: مليوني و300 ألف جنيه.

الفئة الثانية: 3 ملايين و350 ألف جنيه.

وفي بداية ديسمبر الماضي، قال خالد شديد، مدير عام BMW إيجيبت، إنه تماشيا مع بنود الدولة المصرية في توطين عملية تجميع صناعة السيارات، باعتبارها إحدى الركائز؛ لدينا خطة طموحة تدعم عملية التصنيع المحلي، عن طريق استئناف مصنع BMW، المكون من 3 خطوط بطاقة إنتاجية 10 آلاف سيارة بي إم دابليو سنويا، ومن أبرز تلك السيارات، هي الفئات أكس 4 وأكس 7 وأكس 5.

ونوه شديد، بأنه سيتم البدأ في إنتاج أول دفعة BMW خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

كانت أعمال الشركة الألمانية BMW،ـ توقفت بشكل كامل في مصر على الصعيدين التصنيعي والتجاري قبل نحو 4 سنوات، وتحديدا في عام 2018، عقب انتهاء عقد الشركة مع الوكيل المحلي السابق، وانتقال الوكالة للشركة الجديدة.

المصدر: RT