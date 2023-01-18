"أرامكو" السعودية تكشف عن توقعاتها لسوق النفط لـ2023

يرى الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية "أرامكو" أمين الناصر أن الطلب على النفط في العام 2023 سيرتفع بسبب تخفيف قيود الوباء في الصين وتعافي سوق السفر الجوي.

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وقال الناصر اليوم الأربعاء في مقابلة مع "بلومبرغ" على هامش مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي: "نحن متفائلون للغاية بشأن آفاق الطلب في سوق النفط العالمية، والتي ترتبط أيضا بإشارات إيجابية من الصين".

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" فإن الطلب على وقود الطائرات لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الوباء بنحو مليون برميل يوميا رغم تضاعف الطلب على وقود الطائرات خلال عام.

ودعا الناصر إلى زيادة الاستثمار في صناعة النفط. وحذر من أن "مخزونات الاحتياطيات تتقلص وأي اضطراب في الإمدادات قد يكون له عواقب وخيمة".

وقال إن العالم يحتاج من 4 إلى 6 ملايين برميل يوميا من الإنتاج الجديد فقط للتعويض عن الانخفاض الطبيعي في الحقول الموجودة، ويعتقد المسؤول أن النمو في الطلب على النفط سيكون مستداما في العقد المقبل.

المصدر: بلومبرغ