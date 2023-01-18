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ارتفاع أسعار النفط والأمل معقود على الصين

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط والأمل معقود على الصين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن الطلب في الصين على الذهب الأسود سيتعافى بشكل سريع بعد التخلي عن سياسة "صفر كوفيد".

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وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.30% إلى 81.22 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.09% إلى 86.86 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، صرح الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص بأنه متفائل بحذر بشأن الاقتصاد الصيني، وأشار إلى وجود بوادر إيجابية مع إنهاء الصين إجراءات إغلاق مرتبطة بمكافحة بفيروس كوفيد-19. 

وفي تصريحات لوسائل إعلام عربية، توقع الغيص أن يؤدي رفع قيود كورونا في الصين إلى تحفيز الطلب على النفط خلال العام الحالي 2023، مرجحا أن الطلب الصيني سيرفع الطلب على النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا

المصدر: وكالات

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