ما هي أبرز مهامه؟.. الأمير محمد بن سلمان يطلق صندوقا استثماريا جديدا

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صندوق الفعاليات الاستثماري في إطار الخطة الاقتصادية "رؤية 2030"، حيث تحرص المملكة على أن تكون إحدى الدول الأكثر جذبا للسياح في العالم.

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ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبق" السعودية فإن من مهام الصندوق ترجمة طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر 5 دول استقبالا للسياح على مستوى العالم، وذلك من خلال دعم البنية التحتية لأربعة قطاعات واعدة وهي: الترفيه، والثقافة، والرياضة، والسياحة.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيكون من ضمن اهتمامات الصندوق تطوير البنية التحتية لصناعة الفعاليات في المملكة، من خلال بناء 35 موقعا فريدا، والعمل على إيجاد البرامج والفعاليات القادرة على جذب المستثمرين، والتعاون مع نخبة المشغلين العالميين ومطوري المحتوى في قطاع صناعة الفعاليات لتعزيز جودة الحياة وإثراء حياة المواطنين والمقيمين والزوار.

القطاع الخاص

كما تقرر أن يركز الصندوق على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص، وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين في المملكة، وهو ما يصب في تعزيز مستهدفات الرؤية وتطلعاتها العامة، في أن يكون للمملكة قطاع خاص قوي.

صندوق التنمية

كما سيعمل الصندوق ضمن برامجه وأهدافه العديدة، على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص، بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.

المصدر: سبق