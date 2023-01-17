بوتين يصدر مرسوما بعقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" سنويا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما رئاسيا، ينص على عقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" سنويا في مدينة قازان الروسية.

وأفادت بوابة المعلومات الروسية القانونية في بيانها، بأن المنتدى سيعقد هذا العام في الفترة ما بين 18-19 مايو 2023، في مدينة قازان الروسية.

وأكد المرسوم على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية من خلال، عقد المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي في مدينة قازان سنويا، وتشكيل لجنة تنظيمية لإعداد وعقد المنتدى الاقتصادي الدولي سنويا.

وأضاف المرسوم، أنه تم تعيين نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، رئيسا للجنة المنظمة.

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه في الـ 17 يناير 2023.

المصدر: نوفوستي