قطر والإمارات: الغاز سيظل ضروريا لفترة طويلة

أكد وزيرا طاقة قطر والإمارات أن العالم سيحتاج إلى الغاز لفترة طويلة، وأنه يجب زيادة الاستثمار لضمان أمن الإمدادات وبأسعار معقولة خلال مرحلة تحول العالم لمصادر الطاقة المتجددة.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إن الغاز "ليس وقودا انتقاليا" بل هو وقود نهائي، وأنه من غير المنصف للبعض في الغرب القول إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقب عن النفط والغاز.

قال سعد الكعبي إن الشتاء المعتدل في أوروبا دفع الأسعار للانخفاض، لكن التقلبات ستظل "لبعض الوقت في المستقبل" نظرا لعدم وجود كمية كبيرة من الغاز في السوق حتى عام 2025.

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وقال "السؤال هو ما الذي سيحدث عندما يريدون (أوروبا) إعادة ملء مستودعاتهم في هذا العام والعام المقبل".

وقال الكعبي في وقت لاحق للصحفيين إن قطر التي تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز، لديها كميات محدودة تذهب إلى أوروبا ولن تصرفها إلى وجهات أخرى، "لكن هناك حدودا لما يمكننا فعله".

أعرب الكعبي عن اعتقاده بأن الغاز الروسي سيعود في نهاية المطاف إلى السوق الأوروبية.

وخلال نفس المؤتمر، أيد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، تصريحات الكعبي، وقال: "لفترة طويلة جدا سيظل الغاز موجودا".

وأشار المزروعي إلى أنه "رغم تدشين المزيد من الطاقة المتجددة، فإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في الغاز كمصدر أساسي".

وقال: "يحتاج العالم كله إلى التفكير في الموارد وكيفية تمكين الشركات من إنتاج المزيد من الغاز لجعله متاحا وبأسعار معقولة".

واعتبر المزروعي أن الإستراتيجية "غير الواضحة" للعديد من الدول جعلت من الصعب عليها الالتزام بعقود غاز طويلة الأجل، مما عقّد على شركات الطاقة مهمة تأمين التمويل للاستثمار في تطوير الطاقة الإنتاجية.

المصدر: "رويتر" + وسائل إعلام خليجية