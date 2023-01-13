ارتفاع أسعار الذهب بعد بيانات أمريكية

صعدت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الجمعة، في ظل تراجع الدولار، عقب بيانات أشارت إلى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات برفع الفائدة بوتيرة أقل حدة.

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وبحلول الساعة 12:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.64% إلى 1911 دولار للأونصة، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 0.44% إلى 1905.52 دولار للأونصة.

بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.05% إلى 24.02 دولار للأونصة، وارتفع السعر الفوري للفضة بنسبة 0.08% إلى 23.80 دولار للأونصة.

فيما صعد السعر الفوري للبلاتينيوم بنسبة 0.31% إلى 1074.33 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.25% عند 1803.83 دولار.

وفي سوق العملات تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.05% إلى 102.199 نقطة.

أمس أظهرت بيانات أمريكية تباطأ التضخم في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر الماضي، لكن المؤشر لا يزال بعيدا عن المستوى المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم عن وزارة العمل الأمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.5% خلال ديسمبر 2022 على أساس سنوي، بعدما ارتفع 7.1% في نوفمبر 2022.

ويدل ذلك على تراجع بعض ضغوط الأسعار كما أن ذلك يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لإبطاء وتيرة رفع الفائدة في اجتماعه المقبل.

المصدر: RT + بلومبرغ