أحجار مصر تدر عليها ملايين الدولارات

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء في مصر ارتفاع الصادرات من الرخام والجرانيت بنسبة 8% لتبلغ 295 مليون دولار خلال 2022، في مقابل 273 مليون دولار خلال 2021.

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وأضاف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، أن حجم الكميات المصدرة من الرخام والجرانيت نما بنسبة 3,9%، لتبلغ 1,608 مليون طن 2022 في مقابل 1,547 مليون طن 2021.

ولفت إلى أن 5 دول استحوذت على 55,9% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 164,803 مليون دولار من إجمالى 116 دولة تم التصدير لها خلال 2022.

وبلغ حجم كميات الرخام والجرانيت المصري التي تم تصديرها لأكبر 5 دول مستوردة نحو 946,844 ألف طن.

المصدر: صدى البلد