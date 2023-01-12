الروبل يعزز مواقعه بعد قرار وزارة المالية الروسية

تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام عملات أجنبية اليوم الخميس، وتم تداول الدولار دون مستوى 68 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 26 ديسمبر الماضي.

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كذلك أظهرت التعاملات أنه تم تداول اليورو دون مستوى 73 روبلا لأول مرة منذ 30 ديسمبر الماضي، وتم تداول العملة الصينية اليوان عند مستوى 10 روبلات للمرة الأولى منذ 3 يناير.

ووفقا لبيانات بورصة موسكو، انخفض سعر صرف الدولار، بحلول الساعة 10:27 بتوقيت موسكو، بواقع 82 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 67.91 روبل.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.03 روبل إلى 72.97 روبل، أما العملة الصينية فقد انخفضت بواقع 7 كوبيكات إلى مستوى 10 روبلات.

وأمس قالت وزارة المالية الروسية، في بيان، إنها تخطط لبيع عملات أجنبية بما يعادل 54.5 مليار روبل في الفترة من 13 يناير إلى 6 فبراير من العام الجاري.

المصدر: RT + نوفوستي