ارتفاع التضخم في الصين

تسارعت معدلات التضخم السنوي في الصين في ديسمبر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى مع تعثر الطلب المحلي وسط نشاط اقتصادي محدود في الشهر الأخير من العام 2022.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الصيني CPI بنسبة 1.8% في ديسمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% في نوفمبر 2022.

وكان اقتصاديون تم استطلاع آرائهم قد توقعوا نموا بنسبة 1.8%.

وفي العام 2022 ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2% مقارنة بعام 2021، وكان المستوى المستهدف للحكومة عند حوالي 3%.

كذلك أظهرت بيانات تباطأ النمو السنوي لمؤشر أسعار المنتجين في الصين في ديسمبر 2022 إلى 0.7% من 1.3% في نوفمبر 2022. وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر 0.1%.

المصدر: برايم